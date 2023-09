Volkswagen Group Services vai manter totalidade dos postos de trabalho durante a paragem da Autoeuropa

Denominada Autovision Serviços, no passado, a Volkswagen Group Services terminou esta quarta-feira a ronda negocial com os representantes dos trabalhadores. Também esta empresa fornecedora entrará em lay-off já na próxima semana e que, de acordo com o comunicado interno a que a CNN Portugal teve acesso, permitirá aos colaboradores receber além dos termos previstos no regime geral - no caso específico, com a garantia de 95% do vencimento base e subsídio de turno.

Até aqui, os termos negociados pela respectiva Comissão de Trabalhadores parece idêntico àquele que foi alcançado ontem a favor dos 5 mil funcionários da Autoeuropa, mas há diferenças desde logo no que diz respeito aos funcionários sem vínculo direto.

A Volkswagen Group Services, que emprega um número bem mais reduzido de pessoas quando comparado com a Autoeuropa, vai conseguir manter a totalidade dos postos de trabalho, incluindo os que têm contratos temporários.

A comunicação interna informa ainda que serão descontados, proporcionalmente, até 10 "down days" - dois por cada semana de paragem, até um máximo de cinco semanas.

A Volkswagen Group Services é detida a 100% pelo Grupo Volkswagen. Em Portugal, tem sede em Palmela, no parque industrial da Autoeuropa, a quem presta serviços como Recursos Humanos, data engineering (TI), engenharia, qualidade ou comunicação.

Na Europa, tem presença em sete países, num total de 11 mil trabalhadores, onde estão incluídos os colaboradores de Palmela.

Apesar de ser detida na totalidade pela gigante alemã, a Volkswagen Group Services tem uma administração e Comissão de Trabalhadores independentes da Volkswagen Autoeuropa.