Pedro Teixeira faz declaração de amor: «Vai ser sempre o amor da minha vida!»

Pedro Teixeira, que dá vida a Tomé em «Festa é Festa», esteve no programa "Dois às 10". Nesta conversa, o ator partilhou várias valências da filha, entre as quais, a preocupação que esta tem pelos outros, que considera uma das qualidades mais bonitas da filha.

Pedro Teixeira partilhou também a relação que Maria tem com o irmão mais novo, Manuel, fruto da presente relação com a atriz Sara Matos. O apresentador de «Vai ou racha» mostrou-se um pai muito babado.

Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos surpreenderam o ator com uma carta de Maria, fruto da anterior relação com Cláudia Vieira, que conheceu nas gravações dos «Morangos com Açúcar», em 2004. A filha do ator descreve-o como «o melhor pai do mundo», confessou que o ama e que adora passar tempo com ele. O ator partilhou que a sua filha Maria vai ser sempre o amor da sua vida. «Tenho um amor gigante, uma coisa que não tem explicação!».

Veja o vídeo completo e aproveite para ver ainda fotos do ator, com os filhos, na galeria acima.