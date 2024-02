Sandra Felgueiras faz declaração emocionante em direto: "Apaixonei-me por ele. Sou grata à TVI por isso."

Vibrante e cheio de cor: O look deslumbrante de Sandra Felgueiras na Festa de Verão da TVI

Sandra Felgueiras esteve presente na celebração dos 31 anos da TVI e falou com Maria Botelho Moniz e Ruben Rua sobre o amor que sente pelo jornalista Sérgio Furtado.

Uma relação marcada pela distância, visto que o jornalista de guerra Sérgio Furtado se encontra atualmente a cobrir a guerra na Ucrânia.

Sandra Felgueiras e Sérgio Furtado partilham o amor pelo jornalismo, mas em vertentes diferentes. Se por um lado Sandra se foca no jornalismo de investigação, por outro, Sérgio Furtado seguiu o jornalismo de guerra. A jornalista da TVI confessou que ambos vêem o jornalismo da mesma forma, "como um estado de espírito".

Revelou ainda o que a levou a apaixonar-se por Sérgio, "Apaixonei-me por ele exatamente por aquilo que ele é, com este espírito de missão que eu acho que é tão bonito de se ver". Sandra Felgueiras sente-se muito orgulhosa do companheiro, mas vive com medo que lhe aconteça alguma coisa.

Sandra Felgueiras revelou no frente a frente com com José Alberto Carvalho que um dos casos que mais a marcou enquanto jornalista de investigação foi o da Madeleine McCann.

Recordamos que a jornalista Sandra Felgueiras vai estar no "Dança com as Estrelas" este sábado, dia 24 de Fevereiro.