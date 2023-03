Sara Barradas abre o coração: «Fartei-me de chorar. As lágrimas teimavam em cair»

Sara Barradas partilhou esta quarta-feira um desabafo e reflexão sobre o fim de «Quero é Viver».

A atriz dava vida a Olga, a filha mais nova de Ana (São José Lapa) e Sérgio (Fernando Rodrigues).

«Por que é que o instagram só deixa partilhar 10 fotos de cada vez? Que nervos…

É assim… só ontem à noite é que vi o último episódio. Ainda não tinha tido oportunidade. E… fartei-me de chorar. E juro que achava que não o ia fazer. Mas as lágrimas teimavam em cair. Ver aquele último episódio foi recuar 8 meses, e recuar para um tempo muito bom e transformador. O nosso trabalho é mesmo uma terapia. E quando nos rodeiam pessoas boas então…!», começou por escrever.



«Nunca terei palavras suficientes para agradecer a esta conspiração do universo para juntar esta gente. Obrigada @tvioficial obrigada @pluraloficialpt obrigada @hmmamaral @obrigada @mac3costa obrigada equipa incrível, obrigada elenco talentoso e generoso! E obrigada ao público que nunca nos largou e tanto nos apoiou!

Aqui não cabe nem metade das fotos que gostaria de partilhar para reviver o “VOU VIVEEEEER, ATÉ QUANDO EU NÃO SEI!!!”

Vou tentar fazer um reel 🤞🏼», acrescentou Sara.



Em forma de agradecimento, a atriz concluiu: «Entretanto, tenho mesmo de agradecer às minhas manas do coração por todos os momentos, toda a contracena, toda a generosidade, toda a sororidade, todas as conversas, todos os almoços, todos os jantares, todas as conversas sérias e sinceras, todas as conversas parvas, todos os disparates, todas as gargalhadas, todos os sonhos que partilhámos…e continuamos a partilhar!

À minha mamã São, que foi o maior miminho desta novela, que tanto a enriqueceu sem saber. Como nos relaxávamos uma à outra, como nos divertíamos, como nos ajudávamos. E observá-la foi aprender. Obrigada.

Aos meus maridos Pedro e Tiago que fizeram com que toda aquela loucura fosse ainda mais fácil e saudável. Com muito respeito e diversão à mistura!

Enfim……..

Ah! E as lágrimas das nossas personagens nas últimas cenas… eram muito nossas. Um mix feelings que para ali ía….🥹😭

E que tal um QUERO É VIVER 2 …? Love you❤️».

Veja os vídeos e fotografias da atriz em «Quero é Viver».