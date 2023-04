Há 2h e 12min

A Iniciativa Liberal acusa Santos Silva de comportamento indigno e diz que não se deixa ofender por quem tem um percurso ao lado de Sócrates. É a reação do líder do partido ao vídeo onde o presidente da Assembleia da República critica a conduta da IL e o Chega na sessão do 25 de Abril com Lula da Silva.