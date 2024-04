Ana Brito e Cunha recorda 'momento' com Fernanda Serrano: «A produção teve que intervir...»

Há 3h e 44min

No «Em Família», recebemos a atriz Ana Brito e Cunha, que dá vida à personagem 'Florinda' em «Festa é Festa», juntamente com a sua irmã Patrícia. Ana, Patrícia e Fernanda Serrano são amigas há mais de 20 anos e falam-nos dessa grande amizade que construíram. Ana Brito e Cunha recorda um momento de divergência com a atriz Fernanda Serrano e outras atrizes que faziam parte do elenco da peça que estavam a ensaiar, e de como isso foi importante no seu processo de crescimento.