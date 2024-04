Casa a arder! David Maurício e Catarina Miranda protagonizam momento polémico: «Agora um homem levanta-se e vem-me falar à cara?»

No Big Brother Especial de hoje, dia 29 de abril, os concorrentes viram e reagiram a imagens polémicas entre David Maurício, Catarina Miranda e Gabriel Sousa, que deram muito que falar.

No passado dia 26 de abril, Catarina Miranda e Gabi entram na casa de banho quando David Maurício está a tomar banho nu. Os dois concorrentes sentam-se no chão a observar o colega e a tecer comentários sobre o corpo de David. Gabriel Sousa comenta: «Será que isto é considerado assédio?». Veja o vídeo, aqui:

No pós gala de domingo, dia 27 de abril, Catarina Miranda critica atitudes de Daniela Ventura: «Toda a gente vê no quarto, os dois enrolados nos lençóis na cama, então ninguém fala agora? Na minha terra é assim, não mandamos recados é logo aqui, direto, ouve quem quer lá em casa, que quando for para expulsar ligam para o número dela, que ela é uma vergonha». Enquanto a colega estava a falar, David Maurício afirma: «Já te entalo, já te entalo...». Concluídas as palavras de Catarina, David atira: «Quinta feira à noite estava eu a tomar banho como qualquer homem aqui. Toda banho nu quem quer. Houve uma menina que se meteu a tentar ver por baixo da parte de vidro, deitada».

Os ânimos aquecem e David Maurício exalta-se e confronta a colega: «Se fosse um homem a fazer isso a uma mulher, se fosse eu a fazer a ela eu já estava expulso e de certeza absoluta já estava na cadeia». Catarina Miranda levanta-se e grita: «Mas tu achas que eu tenho medo de ti? Não me toques, não me toques, senta-te!».

David Maurício enerva-se e acrescenta: «Tenho a certeza absoluta que eu estava na cadeia se eu fizesse o que ela me fez. Isto é uma vergonha, o que tu fizeste é uma vergonha. Que brinca com milhões de muçulmanos...», Catarina Miranda ao ouvir estas palavras do colega levanta-se e num tom elevado atira: «Mas tu estás a falar do quê? Mas diz lá isso outra vez! Fala... Agora um homem vem-se levantar e vem-me falar à cara? Isso é que era belo». Daniela Ventura intervém, mas Catarina Miranda mostra-se implacável: «Ninguém falou para ti, tu tens é sorte que não mostram as imagens. No dia em que mostrarem as imagens tu és expulsa! Estás a tentar denegrir a imagem de toda a gente».

Após assistirem às imagens, Cláudio Ramos quer tentar perceber o que aconteceu: «Ajude-me David a perceber. Porque eu quando vejo as imagens, eu tenho de ser muito sincero, noto que existe uma brincadeira com três pessoas. O que não significa David que o David não se tenha sentido eventualmente incomodado com a situação, até envergonhado, pronto, assédio no meu ponto de vista, acho a palavra um bocadinho forte, mas isto foi uma brincadeira, como é que o David viu isto? Viu como uma brincadeira ou não?».

David responde e afirma: «Eu nunca disse que era assédio, foram palavras do Gabriel talvez tenha dito que poderia ser, nunca disse que tinha sido. Foi uma brincadeira de mau gosto. Eu não gostei em momento algum me viram a rir. Poderei ter esboçado sim um sorriso por me estar a sentir incomodado...».

Chegou a vez de Gabriel Sousa reagir às imagens e esclarecer o sucedido. O concorrente começa por dizer: «Eu queria deixar claro que aquilo foi uma brincadeira, que já se passaram várias vezes, em que eu estava sozinho com ele, em que eu estava com o João. Quem quiser toma banho nua, quem não quiser não toma. Foi uma brincadeira que se faz normalmente (...) ontem explodiu simplesmente porque a Miranda estava junto, se ela não estivesse, isto nunca na vida sequer tinha vindo a discussão. Usei a palavra assédio em tom de brincadeira».

