No «Dois às 10», conhecemos Filipa, uma jovem empreendedora de sucesso na sua área, a da beleza, da estética, da imagem, porque acredita que o nosso «cartão de visita» é a forma como nos apresentamos. Nascida numa família com poucas possibilidades económicas, lutou por uma vida melhor e hoje quer, através do seu trabalho, permitir que os acessos aos cuidados de estética sejam acessíveis a todos.