Artur não quer pagar renda e entra em discussão com senhorio: «Sabe perfeitamente que eu não trabalho!»

Há 2h e 37min

Em «A Sentença», um formato conduzido por João Patrício, damos conta do caso que marca o programa da tarde «Inquilino à força». Recebemos em estúdio Manuel Dias e Artur Fonseca. Manuel herdou um pequeno apartamento e para evitar a degradação da casa, ofereceu à dona Elisete, amiga idosa da avó, a oportunidade de morar lá sem pagar renda, água ou eletricidade. Durante esse período, Elisete permitiu que o seu sobrinho Artur se mudasse para lá, algo que Manuel aceitou sem problemas. Agora, após o falecimento da tia Elisete, Artur não quer sair. Com o juiz já presente na audiência, ambas as partes entram em discussão.