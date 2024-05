Casaco entregue à pessoa errada gera discórdia entre jurado e Manuela: «Este caso é absurdo»

4 mai, 14:38

Em «A Sentença», um formato conduzido por João Patrício, damos conta do caso que marca o programa da tarde «Casaco achado, vizinho roubado». Recebemos em estúdio Manuela Trigoso e Paula Afonso. Paula quando passeava o cão, encontrou um casaco e entregou-o à única pessoa que, da janela, fez sinal como se o casaco fosse seu. Mas afinal, o casaco tinha outra dona que hoje vem a este tribunal reclamar o valor do mesmo. Na altura de ouvir o juri, um dos seus membros entra em desacordo com Manuela.