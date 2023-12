Cifrão revela o significado e o porquê do nome da filha Zaya!

Hoje às 11:31

No «Conta-me», Vítor Fonseca, mais conhecido como Cifrão, explica-nos o significado do nome da filha Zaya. O nosso convidado recorda como viveu a gravidez da companheira Noua.

Vítor Fonseca é bailarino, coreógrafo, cantor e ator português. É mais conhecido pela sua participação na série juvenil Morangos com Açúcar e por ter feit oparte dos D'ZRT, grupo musical de grande sucesso ligado à novela. Cifrão foi júri de programas de televisão, coreógrafo - inclusivamente de novelas da TVI, desde 2006 -, jurado e diretor artístico de programas como A Tua Cara Não Me É Estranha, Dança com as Estrelas ou Let’s Dance.