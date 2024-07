Há 2h e 55min

No «Dois às 10», damos início à «Atualidade» com o caso de um ataque à martelada que acaba com três feridos no hospital, tudo por causa de um estacionamento. A Polícia Judiciária alerta que há crianças, entre os 12 e os 16 anos, a filmarem-se e a vender o conteúdo sexual na internet. Os nossos comentadores analisam os casos.