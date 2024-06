Há 1h e 45min

No «Dois às 10», damos início à «Atualidade» com o caso das gémeas que atacaram bebé recém-nascida com faca de grandes dimensões. A psicóloga Melanie Tavares analisa o caso. O repórter Bruno Caetano revela pormenores do caso de jovem que ficou em coma após acidente de taxi.