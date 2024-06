Revelado o Infiltrado do “Dilema”

Renato Duarte vai assumir o papel de Infiltrado no reality show "Dilema". Com uma vasta experiência como locutor e repórter de rádio, Renato vai interagir com os concorrentes como confidente neutro dentro da casa. O Infiltrado vai poder entrar na casa a qualquer momento e será uma presença frequente nas galas de domingo ao lado de Manuel Luís Goucha, Ricardo Martins Pereira e Susana Dias Ramos.

Renato confessa o seu entusiasmo com este novo desafio televisivo: "Não podia estar mais entusiasmado com este desafio. Estar com o Manuel Luís Goucha no primeiro grande projeto de televisão de que faço parte é uma honra, um privilégio e, ao mesmo tempo, muito desafiante."

A entrada de Renato Duarte promete adicionar uma nova dinâmica ao "Dilema", proporcionando análises exclusivas.