Comentadores analisam novos dados do processo de José Castelo Branco

Há 45 min

Na «Atualidade», acompanhamos o caso José Castelo Branco. O socialite foi detido pela GNR, com um mandado emitido pelo DIAP de Sintra. José Castelo Branco foi nos últimos dias denunciado por violência doméstica pelos responsáveis do Hospital da CUF de Cascais, onde Betty Grafstein, de 95 anos, está internada. Uma janela aberta nas instalações da GNR de Alcabideche permitiu que José Castelo Branco prestasse declarações aos jornalistas presentes no local. O marchand d'art pronunciou apenas duas palavras: «Estou lindamente». Os nossos comentadores analisam os últimos desenvolvimentos do caso.