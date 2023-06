Há 48 min

Em «Queridos Papás», Semedo diz provocador a Matias (José Fidalgo) que se calhar tem muito para aprender com Felícia (Susana Arrais). Matias acusa Felícia de lhe ter roubado a proposta de Garrido, com Felícia de lhe ter roubado a proposta de Garrido, com Felícia a alertá-lo que nesse caso teria de dizer a Semedo que esteve em casa dele para provar isso. Felícia sai de sorriso triunfal, deixando Matias em fúria.