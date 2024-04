Florinda está chocada: «Vocês deviam todos ter vergonha na cara! Morreu a Dona Isaura!»

Há 3h e 28min

Em «Festa é Festa», os três casais vêm a fazer um balanço da reunião. Albino (Pedro Alves) não gostou de deixar a reunião a meio, mas Tomé acha que pode ser benéfico, pois assim têm mais tempo para estudar os pontos fracos de Gabanna (Bruno Cabrerizo). Albino fica impressionado com o raciocínio de Tomé, mas não quer demonstrar. Florinda (Ana Brito e Cunha) diz que deviam era estar preocupados com Manel. Albino diz que não há razão para terem pena de Manel, pois ele deixou Isaura para se atirar a Corcovada e ao dinheiro dela. Albino diz que Manel se está a fazer de coitadinho para Corcovada (Maria do Céu Guerra) ter pena dele. Todos têm a mesma opinião, o que deixa Florinda chocada. Albino acha que o italiano também veio ao mesmo e não podem deixar que fique com o dinheiro de Corcovada.