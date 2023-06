Há 2h e 8min

Em «Queridos Papás», Simão (Pedro Sousa) repreende irritado Sílvia (Sara Prata) por ter pedido às crianças para trazerem fotografias com as mães, dizendo que isso obviamente ia afetar Beni (Luísa Guanilho). Sílvia defende-se que pediu para as crianças trazerem fotografias com a família, ficando a olhar intrigada para a nota.