John descobriu que era adotado e que teria um irmão gémeo. Advogado que lidou com o caso recusa-se a dar informações

Há 3h e 43min

Em «A Sentença», um formato conduzido por João Patrício, damos conta do caso que marca o programa da tarde «Dois destinos, uma verdade». Recebemos em estúdio John Sousa e Nuno Soldado. John descobriu há quatro anos que foi adotado, e esta revelação surgiu após a tentativa de fazer um transplante de medula para salvar o pai, mas a incompatibilidade genética indicou a verdade escondida. Hoje, procura as suas raízes biológicas e tem a certeza de que este advogado, Nuno Soldado, o pode ajudar. Ouvimos ambas as partes.