Há 1h e 17min

No «Dois às 10», ouvimos o testemunho de Beatriz Baptista, que aos 8 anos foi diagnosticada com leucemia. A nossa convidada, agora com 17 anos, revela o pior que passou após um transplante de medula óssea. Um relato impressionante: pele queimada, a impossibilidade usar roupa. Veja tudo aqui.