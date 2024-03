Pânico em Cacau Pai de Pipa morre no velório da filha

Há 25 min

Em «Cacau», Tomané (Salvador Nery) está afastado da igreja a tirar fotografias, atento. Valdemar (Vitor Hugo) olha atrapalhado para Cláudia (Joana Duarte) a perguntar-lhe se sabe mais alguma coisa sobre a morte de Pipa (Sílvia Chiola), dizendo não acreditar que tenha sido Cacau (Matilde Reymão) a assassiná-la. Salomão (Paulo Pires) fica espantado por ver ali Nelson, que acaba de chegar num carro da polícia. Heitor põe-se em posição de disparo, sedento de vingança. Nelson (Pedro Giestas) discute com Cláudia ao reparar em Salomão. Um tiro atinge subitamente Nelson, que cai redondo no chão. Todos ficam em pânico. Polícia manda toda a gente deitar-se no chão, olhando em volta à procura de onde veio o disparo. Tomané vê Heitor a fugir no topo do prédio e tira-lhe fotografias. Cláudia olha em choque para Nelson morto no chão.