Sem dizer ao marido, Judite vendeu a casa do casal aos pais e juiz fala em 'falta de transparência'

Há 2h e 29min

Em «A Sentença», um formato conduzido por João Patrício, damos conta do caso que marca o programa da tarde, «A casa da discórdia». Recebemos em estúdio Marco Farinha e Judite Cardoso, um casal que está neste momento num processo de divórcio. Em causa está a casa do casal que Marco queria vender com a maior urgência possível, contudo, para a Judite era importante o valor. Sem o Marco saber, os pais de Judite foram os compradores da casa e, mais tarde, venderam-na pelo dobro do preço. Hoje, Marco vem a este tribunal pedir uma nova divisão de bens. Após termos ouvido o testemunho por parte de Marco, ouvimos agora o de Judite.