Teodoro está em choque com o que vê: «Isto é uma falta de respeito»

Há 1h e 54min

Em «Queridos Papás», Sheila e Xavier (Tiago Teotónio Pereira) vestem-se à pressa e ela não consegue evitar rir-se com a situação. Teodoro (Nuno Homem de Sá) fica indignado por Xavier estar com outra mulher dentro da própria casa. Camila (Ana Varela) não aguenta mais ouvir Bárbara (Madalena Brandão) a repreender Jaime (Fernando Pires) e sai porta fora, Jaime vai atrás dela. Os netos explicam a Teodoro que Xavier está a viver no anexo. Alice (Mafalda Marafusta) não aguenta mais e explode a ordenar que todos se calem.