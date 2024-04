Tribunal a arder! Relação a três resulta em discórdia: «Não sou prostituta, nunca me pagaste!»

Há 3h e 47min

Em «A Sentença», um formato conduzido por João Patrício, damos conta do caso que marca o programa da tarde, «Um amor, duas irmãs». Recebemos em estúdio Elisabete Cabrita e José Afonsino, um ex-casal. José e Elisabete tiveram um relacionamento quando eram mais jovens, mas depois, ao conhecer a irmã de Elisabete, tudo mudou. José acabou por casar-se com a cunhada. No entanto, nos últimos 5 anos de casamento, José teve uma relação consentida com as duas irmãs. No ano passado, separou-se de Elisabete e divorciou-se da irmã. Agora, paga uma pensão de alimentos à ex-mulher, mas Elisabete acredita que também deveria ter direito a isso. O juiz faz questões aos envolvidos, e estes discutem.