Ana Sofia e João decidem colocar um «ponto final» na relação. Perceba o que aconteceu

Ana Sofia denuncia João: «Começaram as mensagens, as mentirinhas. Sinto que o João quer um porto de abrigo». Veja o momento

Estas semanas no retiro não foram um «mar de rosas» para Ana Sofia e João e chegou a hora de tomar a decisão final. Na última cerimónia, Maria Botelho Moniz abordou o ex-casal e perguntou como foi o regresso à vida real.

«Quando se saiu da bolha, as coisas tornam-se diferentes (…) Os primeiros dias foram normais, mas depois as coisas acabaram por não ser muito normais», começou por contar Ana Sofia.

João mostrou-se desde o início determinado em conquistar Ana Sofia e a sua família: «Hoje em dia, os meus filhos, compreendem o pai e as atitudes do pai e sabem o que o pai fez, sabem porque é que fez e porque é que as coisas não deram certo… Saio daqui com o dever cumprido. Ponho um ponto final num capítulo da minha vida», afirmou João.

Apesar de todo o esforço, na hora de tomar a decisão final, João decidiu «não renovar» os votos com Ana Sofia.

«O que é que mudou, entretanto?», questionou Maria Botelho Moniz.

«Mudou que ao sairmos da bolha do nosso retiro, as coisas não correram bem e não digo mais nada por respeito aos meus filhos», respondeu o participante.

«Circunstancias da vida, coisas que não dá mais. Não vale a pena tentar», completou Ana Sofia.

«Tenho a certeza de que houve mentiras e falta de sinceridade e muito mais coisas… Não sei se ela tem outra pessoa, se tiver, enfim, ainda mais grave é», atirou João.

«Não se trata de pessoas, mas sim de pedir dinheiro a pessoas e não me dizer e eu vir a saber pela pessoa. E portanto, isso ainda me fez desacreditar mais nele.», esclareceu Ana Sofia.