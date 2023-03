Em Roma, Bárbara Parada brinca com a sua entrada no «Big Brother»: «Algo de errado não está certo»

Bárbara Parada arrasa em Roma: Veja as imagens dos looks incríveis da ex-concorrente

Bárbara Parada sobre fim de relação com Miguel: «Estou muito magoada. Tenho ataques de choro»

Bárbara Parada está em Roma de viagem com as amigas e tem dado tudo nos looks que mostra nas fotografias partilhadas na sua página de Instagram.

A ex-concorrente fez inclusive uma brincadeira com a sua entrada no programa. Aproveitando que visitou um museu na capital italiana, Bárbara brincou: «Ex-concorrente de um reality show num museu de cultura e arte. Algo de errado não está certo».

Bárbara Parada revelou que foi viajar com as amigas, aproveitando a prenda que ofereceu ao namorado da altura, mas que devido a um «equívoco» acabou por não usufruir.

Recorde-se que Bárbara Parada anunciou a separação de Miguel Vicente no dia dos Namorados. Dias depois, no programa «Dois às 10» da TVI, a nortenha pôs os «pontos nos is» e contou que tinha sido ele a terminar tudo.