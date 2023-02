Andámos todos a guardar as batatas de forma errada até agora. Cientistas mudam recomendações

Os especialistas da Food Standards Agency desfazem uma crença que até agora era apoiada pelos cientistas

Até agora, guardar batatas no frigorífico era um gesto que implicava risco para a saúde, já que durante anos os cientistas acreditaram que as batatas no frio desenvolviam acrilamida, uma substância química que aumenta o risco de cancro. Diziam os especialistas que o químico era formado quando os amidos se transformavam em açúcares nas temperaturas frias, como explica o jornal The Independent.

No entanto, a Food Standards Agency (FSA), entidade reguladora da saúde equivalente à DGS portuguesa no Reino Unido, informou que as batatas podem, afinal, ser guardadas no frigorífico, o que vai fazer com que se mantenham comestíveis durante mais tempo.

“Anteriormente, desaconselhámos o armazenamento de batatas cruas no frigorífico em casa, pois pensava-se que poderia levar à formação de açúcares adicionais […], que seriam convertidos em acrilamida quando as batatas fossem fritas, cozidas ou assadas”, lê-se no site da FSA.

“Um estudo recente, revisto pela Comissão de Toxicidade de Produtos Químicos em Alimentos, Produtos de Consumo e Ambiente, mostrou que o armazenamento doméstico de batatas no frigorífico não aumenta o potencial de formação de acrilamida quando comparado com o armazenamento em local fresco e escuro”, comunicou a agência.

“Se deseja ajudar a evitar o desperdício de alimentos, pode optar por guardar no frigorífico ou em local fresco e escuro”, acrescenta a nota.