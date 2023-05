«Para quando bebés?»: Bruna Gomes e Bernardo Sousa garantem: «a prática está em dia»

Bruna Gomes e Bernardo Sousa, estiveram presentes no programa do Goucha, na passada segunda-feira, dia 1 de maio, onde responderam a várias questões que levantou curiosidades.

«Como se vêem daqui a dez anos? Quantos filhos?», questionou Manuel Luís Goucha ao casal.

«Dois, pelo menos», responderam, em uníssono.

«A Caetana e o Jaime. Daqui a dez anos... não reformado, as crianças felizes e com sorte», reforçou o vencedor do Big Brother Famosos, fazendo referência ao nome do avô.

«Falam muito de nomes, mas para quando bebés?», insistiu o apresentador.

«Primeiro é preciso por no forninho. A prática está em dia», disse o piloto de ralis.