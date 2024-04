Zanga de comadres? Amigas Catarina Miranda e Margarida Castro entram em forte discussão

A noite foi intensa na casa do Big Brother. Durante o especial com Cláudio Ramos, a líder Margarida Castro viu imagens polémicas do seu grupo de aliados a comer creme de avelã às escondidas na casa de banho, um plano orquestrado por Catarina Miranda. Magoada, Margarida teve a oportunidade de mudar o leque de aliados e decidiu trocar André Silva por Renata Andrade.

Após o direto instalou-se o caos, com Catarina Miranda a desvalorizar o sentimento da amiga Margarida Castro. «Estar chateada com um creme que vem da liderança do João…», declarou Miranda, que argumentou ainda que a amiga não se mostrou chateada quando viu as imagens. «Estava chateada, comecei logo a chamar de mentiroso ao Gabriel», defendeu-se Margarida.

Gerou-se então um momento de discussão entre as duas com Margarida Castro a rematar para a amiga Miranda: «Obrigada, conseguiram boicotar a liderança, porque agora não tenho uma pessoa de confiança na cozinha, e tu também não vais substituir o cargo dele. Obrigada»

«Foi uma brincadeira que aconteceu para te dar conteúdo a ti, porque tenho a certeza que isto lá para fora teve imensa graça (…) a partir de hoje vou dormir com o André para o sofá, porque eu estou com o André até ao fim», disse, ainda,Catarina Miranda.

«Eu não te faria isto, olha o que deu. (…) não foi o creme de avelã, foi a vossa atitude», argumenta Margarida, que abandou a discussão em lágrimas.

Creme de avelã deixa a casa do Big Brother no caos

Esta terça-feira, 23 de abril, os ânimos exaltaram-se na casa mais vigiada do país.

Durante a Emissão Especial com Cláudio Ramos, Margarida Castro trocou André Silva no quarto do líder por Renata Andrade. Contudo, esta troca deixou a concorrente indignada. Renata não gostou dos risos dos colegas na cara de Margarida e recusa-se a dormir no quarto da líder com aqueles aliados.

Mais tarde, Renata Andrade e Catarina Miranda protagonizaram um momento de grande tensão na cozinha e não deixaram nada por dizer!

«Se eu bem sei, tu já não és supervisora. Se foste destituída, não me venhas dizer a mim que eu tenho de lavar a loiça», começou por atirar Renata, visivelmente incomodada.

«Se já não és supervisora não tens que me vir dizer a mim se eu tenho que vir lavar a loiça ou não. Se a Margarida entender que é preciso lavar a loiça, ela que diga. Oh Catarina começas a meter um bocado de nojo», acrescentou a concorrente.