A vida debaixo de uma ponte e a tentativa de violação. Catarina Sampaio revela tudo: «A minha mãe vai saber agora»

Goucha

Catarina Sampaio foi a concorrente expulsa do Big Brother no passado domingo. A ex-concorrente dá hoje a conhecer a sua história de vida com revelações inéditas

A ex-concorrente começou por falar da sua profissão, uma vez que trabalha «com mortos em cemitérios», como afirmou na VT de apresentação lançada no dia em que entrou na casa mais vigiada do país. «O nosso trabalho consiste em organizar tudo o que é papeladas, tudo o que tem a ver com o cemitério» , afirmou.

Já trabalhou na Suíça, na Holanda e na Inglaterra, sempre em busca de uma vida tranquila. Contudo, em Inglaterra, viveu o episódio mais dramático da sua vida. Depois de dormir 5 dias na rua, optou por dividir quarto com um casal. Em exclusivo ao Goucha, falou pela primeira vez sobre a tentativa de violação de que foi vítima e os tempos sombrios em que viveu na rua… Saiba tudo aqui!

Sobre a relação com Catarina Miranda, a concorrente de Fafe afirmou: «Aquilo foi amor logo à primeira vista». Catarina Sampaio revela que as argumentações contra a opositora eram genuínas e não uma representação: «Aquilo tem tudo de mim (…) gosto de argumentar e gosto de dizer aquilo que eu penso. Sobre a ex-colega, a convidada do «Goucha» afirma: «Ela tentava que a pessoa se desfocasse (…) Foi muito bem escolhida para uma pessoa como eu» Veja aqui as palavras completas de Sampaio acerca de Miranda:

Catarina Sampaio tem 35 anos e nasceu em Fafe no seio de uma família muito pobre. A infância ficou marcada pelas dificuldades financeiras, que levaram a que própria começasse a trabalhar cedo. A mãe é a sua heroína por ter sido tão guerreira. A ex-concorrente começou a trabalhar aos treze anos para ajudar a família: «Antes de ir para a escola a minha mãe punha-nos a coser um saco de sapatos (…) via os meus pais a passar muitas dificuldades» Aos treze anos, deixou a escola para trabalhar numa fábrica. Veja aqui o testemunho emocionante:

Acerca da infância, Catarina afirma: «A minha infância não foi feliz (…) era complicado porque tinha o papel de filha e tinha o papel de melhor amiga da minha mãe e tinha que ouvir coisas (…) não era fácil para mim ouvir», revelou.

Catarina Sampaio abandonou a casa antes de ter a possibilidade de partilhar a sua curva da vida. Em exclusivo e em conversa com o Goucha, falou pela primeira vez e em lágrimas sobre a tentativa de violação de que foi vítima, que nem a mãe sabia: «É uma coisa que eu decidi expô-la hoje (…) Ninguém sabe, nem a minha mãe sabe. Vai saber agora (…). Durante a conversa, a ex-concorrente também revelou já ter vivido debaixo de uma ponte, quando procurava oportunidades fora do país: «Dormi 5 noites na rua (…) tinha uns cobertores (…)»

Sobre a tentativa de violação, Catarina explicou que viveu uns tempos com um casal: «Eu arranjei uma casa, com um casal, ela trabalhava sempre à noite e ele ficava lá. O marido dela ficava lá» Sobre o homem com quem partilhava casa, Catarina revelou algo sombrio: «Eu sentia da parte dele que havia algum assédio (…) eu esperava que ela chegasse a casa às 5h da manhã para poder entrar em casa sem ela se aperceber também porque tinha medo de lhe dizer e ela não me querer mais na casa (…) Até que um dia ele entrou dentro do quarto e tentou-me violar. Eu comecei a gritar (…) A minha sorte foi que nessa mesma noite ele teve que ir mais cedo para casa, ele ouviu as chaves e deu-me um murro». Veja aqui a partilha dolorosa da ex-concorrente: