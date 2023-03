Bruno Savate diz ter descoberto «o segredo para a perda de peso saudável». Curioso? Descubra aqui!

Miguel Vicente eufórico com avião de Bruno Savate

Bruno Savate revelou, através da sua página de Instagram, que pretende fazer mudanças na sua saúde e nos seus hábitos alimentares, adiantando que há «um segredo» para perder peso.

«2023 já é e vai ser o meu ano! O ano em que invisto em mim, na minha saúde e bem estar. Acabaram-se os doces, as refeições calóricas e as bebidas (alcoólicas)», escreveu numa publicação no Instagram.

O ex-concorrente revelou que descobriu «o segredo para a perda de peso de forma saudável e não invasiva. Sem necessidade de cirurgia, anestesia ou endoscopia», disse adiantando que tem como «objetivo até ao mês de Julho perder 15kg!».

Mais tarde, Bruno Savate revelou que se trata de um balão gástrico que colocou: «Em apenas cinco dias após a colocação do balão gástrico, perdi cerca de três quilos», adiantou.

