Fora da casa do Big Brother, Catarina Miranda é protagonista de um vídeo viral

Recentemente, um vídeo partilhado na plataforma TikTok tornou-se viral, e a protagonista é Catarina Miranda. No registo, podemos ver uma telespectadora do Big Brother a ver a gala do domingo passado durante o derby entre o Sporting Clube de Portugal e o Futebol Clube do Porto, através do telemóvel.

No telemóvel da jovem vemos Catarina Miranda em grande destaque. Na descrição do vídeo do TikTok, pode-se ler: «Quando tens as tuas prioridades bem definidas». Veja o vídeo, aqui: