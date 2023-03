Dário Pinto emociona-se ao falar do pai: «Teve de abdicar da vida dele, para me dar uma vida melhor»

Dário chora com surpresa da mãe: «Mostraste ser uma pessoa educada e divertida»

Dário Pinto foi expulso d’O Triângulo na gala do passado domingo e esteve esta quinta-feira, 23 de março, no Goucha. O ex-concorrente falou sobre o seu percurso no programa e relembrou a infância, que considera muito feliz: «Fazíamos asneiras, roubávamos fruta aos vizinhos… Não havia telemóveis e brincávamos entre nós», começou por contar.

Dário recordou a altura em que o pai teve de emigrar para a Suíça para garantir o sustento da família: «Quanto tinha 14/15 anos, o meu pai abdicou da sua liberdade para nos dar uma vida melhor na Suíça… Percebi que era necessário estar longe, mas sentia a falta», afirmou.

«Tenho orgulho na minha mãe, mas o meu pai é o meu herói. Abdicou imenso da vida dele por minha causa», confessou.