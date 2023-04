Diana Lopes sobre a sua entrada n’O Triângulo: «Se fosse para ser simpática mandava um avião…»

Na gala d’O Triângulo do próximo domingo, 9 de abril, Diana Lopes vai entrar na casa, juntamente com Miguel Vicente e Mafalda Diamond para entregar «presentes envenenados» aos concorrentes.

Diana Lopes anunciou que este sábado, 8 de abril, vai marcar presença no programa «Em Família»: «Amanhã vou estar presente no ‘Em Família’. Será que vamos partilhar alguns pormenores?», começou por dizer.

«A gala do ‘Triângulo’ no domingo vai dar muito que falar… Ninguém está preparado! Eu bem disse que esta semana iam matar as saudades que tinham de me ver no vosso ecrã», acrescentou a ex-concorrente.

«Eu estou a avisar que ninguém está preparado para a gala de domingo 🔥», garantiu.

Um dos seguidores questionou: «Tou ansiosa por te ver na casa no domingo! Vais com foco em alguém?»

«O meu foco vão ser os 14 concorrentes que estão em jogo. Cá fora, como espectadora, tenho os meus favoritos, mas a partir do momento em que entre dentro da casa todos eles estão no mesmo patamar», explicou Diana Lopes.

«Nunca se esqueçam, cá fora é a vida real, mas lá dentro é um jogo. Se fosse para ser muito simpática mandava um avião de apoio e não fazia 350km», adiantou ainda.