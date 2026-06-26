Lembra-se de Carminho, a menina que perdeu subitamente o andar aos 8 anos? O "milagre" aconteceu

Carminho voltou a andar. E emocionou todos.

Portugal conheceu a história de Carminho quando a menina, então com apenas 8 anos, enfrentava uma batalha difícil contra uma doença rara que a obrigou a viver numa cadeira de rodas. Depois de meses de dor, cirurgias e muita incerteza, a pequena voltou agora ao "Dois às 10" para partilhar uma conquista que emocionou.

Tudo começou com uma simples dor na perna depois de um dia na piscina. Durante meses, a família procurou respostas até chegar o diagnóstico de doença de Legg-Calvé-Perthes, uma patologia rara que afeta a circulação sanguínea na cabeça do fémur. A situação agravou-se ao ponto de Carminho ter de passar quase dois anos numa cadeira de rodas e ser submetida a uma intervenção complexa, durante a qual chegou a ter seis ferros colocados na perna para estabilizar o osso.

Recordando esse período, a mãe confessou que houve momentos muito difíceis. O receio de infeções era constante e o sofrimento da filha marcava cada dia. "Aquilo era super doloroso", recordou. Ainda assim, nunca deixou de acreditar. "Uma mãe não aprende, é instinto de mãe", disse, emocionada ao recordar a luta que viveram juntas.

Hoje, o cenário é muito diferente. Embora continue a fazer fisioterapia e ainda tenha algumas limitações, Carminho já voltou a andar. Quando recebeu autorização médica para deixar a cadeira de rodas, a emoção tomou conta da família. "Uma liberdade, uma felicidade", resumiu a mãe. Entre lágrimas e sorrisos, celebraram uma vitória que durante muito tempo pareceu distante.

Mas foi a reação de Carminho que conquistou todos. Assim que percebeu que podia voltar a caminhar, não pensou em brinquedos nem presentes. "A primeira coisa que fiz foi ir para a escola e dizer: amigas, vou brincar com vocês", contou. Com a espontaneidade que só as crianças têm, acrescentou ainda: "Já posso brincar. Sem correr nem saltar, mas não faz mal".

Apesar de tudo o que viveu, Carminho continua com uma força e determinação comoventes. Entre beijinhos enviados à professora e palavras de agradecimento, deixou também uma mensagem para quem está a passar por momentos difíceis: "Força. Alcançamos tudo o que queremos. E não desistam".



