Domingos não poupa provocações a Isa durante o jantar a dois! Veja os momentos onde a cumplicidade subiu

Domingos Terra e Isa Oliveira foram desafiados pelo Mestre e jantaram os dois a sós na passada noite. Os dois concorrentes têm negado nutrir sentimentos amorosos um pelo outro, no entanto, a cumplicidade entre os dois tem sido notória ao longo das últimas semanas.

O jantar começou com um elogio de Domingos a Isa, que se mostrou nervosa com o facto de jantar a sós com o concorrente: «Estás bonita… tu és bonita!», afirmou Domingos, deixando Isa aparentemente envergonhada com o comentário. Ao perceber que Isa estava tensa, Domingos continuou a provocá-la e atirou: «Vesti-me assim só para ficares nervosa», acabando esta por admitir estar intimidada no momento.

Durante o jantar, raos concorrentes falaram sobre a proximidade entre os dois e Domingos acabou por confrontar Isa: «Quero perceber o que é que realmente sentes por mim». Sobre o assunto, Isa confessa que sente um carinho muito grande pelo concorrente e que sente química entre os dois, no entanto, confessa que não quer envolver-se com ninguém dentro da casa. Domingos concorda com Isa e afirma que não pretende criar nenhuma relação, tendo em conta que se separou há pouco tempo.

Os dois concorrentes puseram em cima da mesa também o facto de se insinuar que a proximidade entre os dois pode ser jogo e acerca do assunto do assunto Domingos deixou claro: «Podes estar descansada que eu não vou jogar contigo», afirmou.

Um dos temas no jantar foi também as ex-relações dos concorrentes. Domingos fez questão de saber mais sobre o passado de Isa e questionou-a em relação aos seus relacionamentos do passado. Isa partilhou alguns desgostos amorosos que teve e Domingos acabou por falar também da ex-mulher e do quanto ficou magoado com o fim da relação.

Durante o jantar, Domingos foi sempre bastante direto com Isa e fez questão de clarificar tudo aquilo que estava pendente entre os dois. Ainda assim, houve espaço para conversas mais picantes e Domingos não poupou provocações a Isa, confrontando-a por exemplo com perguntas reveladoras: «O meu olhar, o que transmite?», questionou o concorrente.