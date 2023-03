Os primeiros aviões na casa: Domingos e Isa recebem dois aviões em uma hora e os colegas não poupam comentários: «Que coincidência»

No início da tarde de hoje, sobrevoou a casa d’O Triângulo o primeiro avião desta edição de reality shows. A primeira mensagem a sobrevoar a casa d’O Triângulo foi enviada para Isa Oliveira: «Orgulho ❤️», escreveu a família da concorrente como forma de incentivo.

Depois deste momento, o ambiente na casa ficou agitado na casa devido a todo o entusiasmo, no entanto, minutos depois e sem esperar, os concorrentes depararam-se com outro avião a sobrevoar a casa. Este segundo avião continha uma mensagem para Domingos Terra: «Força Dom, estamos juntos», via-se escrito.

Quem ficou «desconfiada» com tudo isto foi Tamara Rocha que, momentos depois, comentou com alguns colegas a «coincidência» de os dois aviões terem sido enviados para Domingos e Isa: «Que coincidência foi esta dois aviões, o teu e o do Domingos, em uma hora?», questionou a concorrente. As opiniões dos concorrentes são claras... Ângelo Dala atira: «Casal…» e o próprio Domingo Terra assume: «Os nossos fãs que estão ligados».

Será que já existem realmente fãs do suposto casal?