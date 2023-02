Homenagem dos D'ZRT a Angélico deixa emoções ao rubro na Gala da TVI

Os D'ZRT são uma das bandas portuguesas de maior sucesso e marcaram todas as gerações que acompanharam os «Morangos com Açúcar». David (Angélico Vieira), Zé Milho (Vítor Fonseca, aka Cifrão), Ruca (Edmundo Vieira) e Tópê (Paulo Vintém) conquistaram milhares de fãs na 2ª temporada da série juvenil de sucesso.

Em 2011, a banda sofreu uma enorme perda, com a morte de Angélico, após um acidente de viação, e, mais de uma década depois, Cifrão, Edmundo e Vintém anunciaram o regresso aos palcos, numa tour muito especial.

No passado domingo, 19 de fevereiro de 2023, a TVI comemorou o seu 30º aniversário, numa grande Gala, que juntou várias caras que marcaram a história do canal, e os D'ZRT não faltaram, com uma atuação que deixou a Aula Magna de lágrimas nos olhos, quando Cifrão, Edmundo e Vintém se juntaram a Angélico, presente numa imagem projetada no palco.

Veja o momento arrepiante, no vídeo abaixo, e recorde ainda algumas fotos da banda, na galeria em cima.