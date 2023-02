D'ZRT lançam versão especial de tema que conta com a voz de Angélico Vieira

Atrás das câmaras n'O Reencontro dos D'ZRT

O projeto D'ZRT Encore Sessions acaba de lançar um novo episódio, talvez o mais especial de todos: uma nova versão de "Só Depende de Nós", que conta com a voz de Angélico Vieira.

O tema é de 2006 e da autoria do antigo membro da banda dos "Morangos com Açúcar", que faleceu na sequência de um acidente de viação, em 2011.

«Todo o processo foi pensado de forma a tornar ainda mais visível a presença do Angélico neste Encore dos D’ZRT, desde a escolha da música, que foi escrita pelo próprio, ao cenário e à escolha de guarda roupa, numa cor que fazia questão de ter sempre presente e que transmitia a alegria que espalhava por todos aqueles que o acompanhavam», explicaram Cifrão, Edmundo Vieira e Paulo Vintém, numa nota enviada à imprensa.

O videoclipe da reinterpretação de "Só Depende de Nós" ficou disponível no canal dos D'ZRT no YouTube na noite desta quinta-feira, 2 de fevereiro, e desde esta sexta-feira, dia 3, a canção foi lançada também nas restantes plataformas digitais.

D'ZRT Encore Sessions contou já com a participação de artistas como António Zambujo, AGIR, Ivandro e Janeiro, ao longo das últimas semanas. "E outros se seguirão", afirma a banda, no mesmo documento.

Recorde-se que Cifrão, Edmundo Vieira e Paulo Vintém vão voltar a subir juntos ao palco este ano, para uma tour que arranca no Altice Arena, em Lisboa, no dia 23 de abril, e termina no Estádio Algarve, a 19 de agosto.

Veja o videoclipe de "Só Depende de Nós", abaixo: