Nesta fotografia, tinha apenas 16 anos! Sabe quem ele é?

Eduardo Madeira é uma das grandes referências do humor em Portugal e já há algumas décadas que provoca gargalhadas no público.

Esta quinta-feira, 2 de março, o Matateu de «Festa é Festa» partilhou uma fotografia antiga sua, com a seguinte legenda:

"E se o Eduardo de 2023 pudesse falar durante 10 minutos com o Eduardo de 1988, aos 16 anos? O que diriam um ao outro? Provavelmente falariam de "O Estrangeiro", de Camus, do "Close To Me" dos Cure, do Platoon e do Blue Velvet, do Herman e do Eddie Murphy, do mar e das pranchas. Coisas que ainda gostam os dois. Pouco mais poderia ser dito nessa conversa para que nada fosse diferente. Não sou de nostalgias, mas gostava de estar 10 minutos à conversa com este rapaz da foto, com 16 anos acabados de fazer. Uma coisa é certa, era um pardalito."

