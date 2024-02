Há 3h e 33min

Este domingo, dia 18 de fevereiro de 2024, Ana Guiomar marcou presença na passadeira vermelha, que antecede a gala do 31º aniversário da TVI, no Casino do Estoril.

Ana Guiomar optou por um vestido vermelho, desenhado por Nuno Abrantes, com um detalhe que está a deixar tudo e todos rendido: as costas em modo corpete.

«Foi feito para mim, desenhado em conjunto. Queríamos algo clássico, mas rebelde», revelou.