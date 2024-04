José exige acesso aos lucros gerados após investimento com dinheiro do falecido pai. Ex-mulher contesta

Há 3h e 29min

Em «A Sentença», um formato conduzido por João Patrício, damos conta do caso que marca o programa da tarde, «Quem arrisca, não petisca». Recebemos em estúdio o ex-casal José António Guerra e Manuela Araújo. José António recebeu do pai uma grande quantia ganha numa lotaria para investir em empréstimos com a sugestão que fosse a nora Manuela a gerir esses investimentos. Já após o divórcio, faleceu o pai de José António e surgiu agora, quando tratava da herança, a questão sobre os lucros gerados pelo dinheiro do pai de José. José António vem a este tribunal reivindicar o direito a parte do dinheiro investido e dos lucros gerados. Ouvimos ambas as partes.