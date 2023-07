Há 1h e 12min

Cristina Ferreira esteve em destaque na Festa de Verão da TVI! A apresentadora e Diretora de Entreternimento e Ficção da TVI captou todas as atenções com o look escolhido.

As jóias são Twinset da loja Cristina Ferreira e o conjunto veio diretamente do Brasil.

Veja aqui a galeria que preparámos para si.