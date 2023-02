Hoje às 18:07

Juliana Vieira, mais conhecida por Jully Rose, marcou presença na gala dos 30 anos da TVI, com um look de cortar a respiração.

Nos stories da sua página de Instagram, a ex-concorrente do «Big Brother» partilhou os detalhes do visual, do cabelo à maquilhagem, passando pelos acessórios.

Percorra a nossa galeria de fotografias e veja tudo!