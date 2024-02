Há 2h e 32min

Este domingo, dia 18 de fevereiro de 2024, Sandra Felgueiras marcou presença na passadeira vermelha, que antecede a gala do 31º aniversário da TVI, no Casino do Estoril.

A jornalista optou um vestido vermelho (de Miguel Leite com o outfit de Dora Rogério) com um decote acentuado até à zona da barriga, que deixou tudo e todos 'de queixo caído'.

Nos ombros, o look tinha o detalhe de uma flor. Para completar, Sandra escolheu umas jóias elegantes (Giles joalheiros) e umas sandálias (Manuel Alves).