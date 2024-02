Sara Pinto: O look impactante que captou toda a atenção

Há 2h e 18min

Este domingo, dia 18 de fevereiro de 2024, Sara Pinto marcou presença na passadeira vermelha, que antecede a gala do 31º aniversário da TVI, no Casino do Estoril.

A jornalista captou toda a atenção com o look escolhido (Dora Rogério stylling em parceria com Stivali). De rosa fúcsia, com um vestido até aos pés, ninguém ficou indiferente a esta escolha.

Para completar, Sara Pinto usou o cabelo apanhado e umas jóias rúbia, da Saldanha Joalheiros.



