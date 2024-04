Estreia hoje "A Filha": a nova minissérie da TVI com José Condessa e Dalila Carmo

A nova minissérie da TVI conta a história de Heloísa, uma imigrante brasileira que chega a Portugal, onde irá conhecer e apaixonar-se por Pedro, um carpinteiro.

Os dois envolvem-se e pouco tempo depois Heloísa descobre que está grávida, mas Pedro termina a relação e abandona o futuro filho. Em paralelo a esta história, um outro casal, Cristina e José, impossibilitados de ter filhos, conhecem Heloísa através de uma amiga em comum.

Com autoria de Patrícia Muller, realização de António Borges Correia e produção Maria & Mayer, podemos esperar uma história que brevemente irá agarrá-lo à televisão. A rodagem de “A Filha” decorreu entre Lisboa e a Figueira da Foz e contou com o apoio da Camara Municipal da Figueira da Foz e do ICA.

Esta minissérie de seis episódios marca uma aposta da TVI em novos formatos de ficção, numa produção recheada de grandes nomes da ficção nacional, marcada ainda pelos excelentes textos e realização.

Estreia hoje, na sua TVI!