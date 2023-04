Ana Barbosa revela desilusão com pessoa muito próxima que a tem atormentado: «Não vou conseguir perdoá-la». Saiba tudo

Ana Barbosa contou, numa entrevista à SELFIE, que traz consigo uma enorme mágoa desde a sua saída do Big Brother: «Existe uma história da qual ainda ninguém sabe, que aconteceu cá fora quando eu ainda estava na casa do Big Brother. Não vou conseguir perdoar essa pessoa, porque aquilo que essa pessoa fez não se faz. Quando saí do Big Brother, soube o que essa pessoa fez e, desde então, isso também me atormentou a cabeça», desabafou a ex-concorrente.

«É impressionante como é que ainda nos surpreendemos com certas pessoas. Pela negativa, como é óbvio. Pessoas muito próximas de nós», desabafou Ana Barbosa, deixando uma ressalva: «Atenção, não é o meu marido nem a minha mãe. Mas como é que isto pode acontecer?! Enfim…», afirma a ex-concorrente, prometendo que, «um dia, se saberá» de tudo o que se passou.

A ex-concorrente recorreu às redes sociais recentemente para fazer um outro desabafo, onde revelou que não se encontra a atravessar uma fase fácil da sua vida, estando a lutar contra uma depressão.

Veja a partilha sobre a ex-concorrente se afirma a lutar contra a sua saúde mental: