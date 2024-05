CONCURSOS E PASSATEMPOS

A TVI desenvolve diariamente vários concursos, incluídos nos seus programas, visando a promoção da interatividade com o público e simultaneamente atribuindo prémios (em espécie) aos seus espectadores.

Os concursos com participação telefónica, são organizados e promovidos pela TVI, sendo a mecânica de participação dos espetadores assegurada por intermédio de números telefónicos integrados na gama de numeração 76X do Plano Nacional de Numeração.

Esta área foi especialmente concebida para que possa ter um acesso rápido e claro à informação disponível das regras sobre os concursos e respetivos prémios. Neste espaço poderá consultar os regulamentos específicos de cada concurso que decorre ou esteve recentemente a decorrer na nossa antena, uma lista de perguntas e respostas mais frequentes (FAQs), os meios de contacto que os espectadores podem utilizar para esclarecer as suas dúvidas, bem como, a legislação aplicável e o acordo de autorregulação nesta matéria.

Participe nos nossos concursos de forma informada e responsável

CONCURSOS PUBLICITÁRIOS - REGULAMENTOS

Especial Aniversário Festa é Festa 2024 – Concurso publicitário 14/2024 Regulamento Dois às 10 2024 - 1ª Série – Concurso publicitário 11/2024 Regulamento Somos Portugal Maio 2024 – Concurso publicitário 15/2024 Regulamento A TVI Dá+ – Concurso publicitário 12/2024 Regulamento A TVI Dá+ Adenda (atualizada a 23/4/2024) – Concurso publicitário 12/2024 Regulamento

PASSATEMPOS E VOTAÇÕES

Big Brother 2024 - Procedimentos Regulamento Missão Continente, A Ajuda Mora Aqui Regulamento

CASTING MORANGOS COM AÇÚCAR

Regulamento

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

"Decreto-Lei n.º 422/89, de 2 de dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 10/95, de 19 de janeiro, pela Lei n.º 28/2004, de 16 de julho, pelo Decreto-Lei n.º 40/2005, de 17 de fevereiro, pela Lei n.º 64-A/2008, de 31 de dezembro, e pelo Decreto-Lei n.º 114/2011, de 30 de novembro. Diário da República Electrónico

CONTACTOS

Poderá telefonar diretamente para a TVI para o número 21 434 75 00, entre as 09:00 e as 24:00, para obter mais esclarecimentos sobre os concursos com participação telefónica.

Mais informações:

Acordo de autorregulação

Perguntas frequentes