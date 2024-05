Cláudio Ramos questiona irmão de Fábio Caçador: «Ele vai ficar desiludido quando chegar cá fora e perceber que a Catarina está próxima do Nelson?»

Na última gala do Big Brother, foi a vez de Fábio Caçador partilhar a sua Curva da Vida, num momento muito emocional, como já é costume no programa. Hoje, dia 2 de maio de 2024, José Caçador, um dos irmãos mais novos do concorrente, esteve no Dois às 10 com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, para comentar tudo o que foi partilhado em direto com o país. Catarina Sampaio foi um dos temas, como já seria de esperar, pois foi um dos seus grandes apoios dentro da casa. Cláudio Ramos, que tem vindo a averiguar de perdo a aproximação desta com Nelson Fernandes, o primeiro concorrente expulso do jogo, aproveitou a oportunidade para questionar o irmão de Fábio: «Acha que ele vai ficar desiludido quando chegar cá fora e perceber que a Catarina está próxima do Nelson?» Veja qual foi a resposta:

O Irmão de Fábio Caçador também abordou o tema mais delicado da Curva da Vida do concorrente: O acidente que sofreu. José revelou que estava presente no carro quando tudo aconteceu, explicando que é algo que se evita falar na casa da família. Contudo, consegue sentir a mágoa e a culpa nas palavras do irmão: «É algo que se vai carregar o resto da vida».

Veja aqui a conversa completa com o irmão de Fábio Caçador, no Dois às 10.

Cláudio Ramos também falou em direto sobre Kika, Luís Fonseca, ex-concorrente do Big Brother 2024, foi colhido por um touro, na passada quarta-feira, dia 1.

Kika recorreu às stories de Instagram, para partilhar com os seguidores como se encontra. De braço ao peito, afirma: «Mesmo com algumas dores, temos de pensar positivo, poderia ter sido pior. Por isso, venham mais».

Nos stories, Kika partilhou uma foto. A acompanhar o registo, pode-se ler: «Com um braço a menos, mas sempre positivo! Seguimos juntos».